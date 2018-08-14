Верховный суд РТ: митинг, за который наказали активисток против МСЗ, был законен

Ранее полицейские задержали активисток из-за призывов к этой акции

Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу исполкома Осиновского сельского поселения, отказавшего противникам строительства мусоросжигательного завода в согласовании митинга. Об этом сообщили активисты.

- Для нас это решение Верховного суда важно, потому что на основании этого незаконного отказа трех наших активисток - Гульназ Смирнову, Ирину Никифорову и Альбину Гайфуллину - пытались осудить за призыв на якобы не согласованный митинг. А теперь мы доказали, что по закону митинг считался согласованным, и активистки действовали в рамках закона. Никаких претензий к ним быть не может, - рассказали активисты.

Напомним, 7 апреля Вахитовский суд Казани осудил одну из активисток, выступающую против мусоросжигательного завода, оштрафовав ее на 10 тысяч рублей. Активистку признали виновной по статье Административного кодекса "нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия", она разместила во "Вконтакте" репост сообщения о митинге 7 апреля в поселке Осиново, который власти назвали несанкционированными. Тогда на народный сход жителей пришли более 500 человек. После наказали и других активисток.

Активисты подали жалобу на действия чиновников в городской суд Зеленодольска. Он признал отказа исполкома незаконным. Верховный суд Татарстана оставил решение горсуда без изменений.

- На данный момент Верховный суд уже признал Ирину Никифорову и Гульназ Смирнову полностью не виновными. Дело Альбины Гайфуллиной ещё рассматривается в Кировском районном суде, суд ждал решения Верховного суда, - заметили активисты.

Напомним, ранее в Татарстане компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе на окружающую среду.