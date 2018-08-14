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Верховный суд РТ: митинг, за который наказали активисток против МСЗ, был законен

Верховный суд РТ: митинг, за который наказали активисток против МСЗ, был законен
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Ранее полицейские задержали активисток из-за призывов к этой акции

Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу исполкома Осиновского сельского поселения, отказавшего противникам строительства мусоросжигательного завода в согласовании митинга. Об этом сообщили активисты.

- Для нас это решение Верховного суда важно, потому что на основании этого незаконного отказа трех наших активисток - Гульназ Смирнову, Ирину Никифорову и Альбину Гайфуллину - пытались осудить за призыв на якобы не согласованный митинг. А теперь мы доказали, что по закону митинг считался согласованным, и активистки действовали в рамках закона. Никаких претензий к ним быть не может, - рассказали активисты.

Напомним, 7 апреля Вахитовский суд Казани осудил одну из активисток, выступающую против мусоросжигательного завода, оштрафовав ее на 10 тысяч рублей. Активистку признали виновной по статье Административного кодекса "нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия", она разместила во "Вконтакте" репост сообщения о митинге 7 апреля в поселке Осиново, который власти назвали несанкционированными. Тогда на народный сход жителей пришли более 500 человек. После наказали и других активисток.

Активисты подали жалобу на действия чиновников в городской суд Зеленодольска. Он признал отказа исполкома незаконным. Верховный суд Татарстана оставил решение горсуда без изменений.

- На данный момент Верховный суд уже признал Ирину Никифорову и Гульназ Смирнову полностью не виновными. Дело Альбины Гайфуллиной ещё рассматривается в Кировском районном суде, суд ждал решения Верховного суда, - заметили активисты.

Напомним, ранее в Татарстане компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе на окружающую среду.

N. Vildanov, 15.08.2018, 08:59
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин15 августа 2018, 09:05
Самое главное не оставлять это просто так а наказать виновных полицейских кто активистов арестовывал и привлекал к административной ответственности.
0
9
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Горожанин15 августа 2018, 09:13
В ответ на комментарий пользователя
Самое главное не оставлять это просто так а наказать виновных полицейских кто активистов арестовывал и привлекал к административной ответственности.
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Мечты, мечты...
1
0
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Ф115 августа 2018, 09:17
В ответ на комментарий пользователя
Самое главное не оставлять это просто так а наказать виновных полицейских кто активистов арестовывал и привлекал к административной ответственности.
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Полицейские лишь исполнители. А вот кто им приказ отдавал тот и должен нести ответственность.
0
5
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Горожанин15 августа 2018, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Полицейские лишь исполнители. А вот кто им приказ отдавал тот и должен нести ответственность.
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Совесть? Не, не слышали.
Если отдают незаконный приказ, его не нужно исполнять. Просто полицаи за свои премии и льготы трясутся, поэтому и будут рвать тех, на кого укажут. Так что наказать их надо вместе с отдающим приказы, как соучастников.
0
1
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РН15 августа 2018, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
Совесть? Не, не слышали.
Если отдают незаконный приказ, его не нужно исполнять. Просто полицаи за свои премии и льготы трясутся, поэтому и будут рвать тех, на кого укажут. Так что наказать их надо вместе с отдающим приказы, как соучастников.
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Говорят, что у полицаев тоже есть семьи и дети которых нужно кормить ,вот и выполняют приказы ,чтобы на улице не оказаться .
0
0
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Горожанин15 августа 2018, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
Полицейские лишь исполнители. А вот кто им приказ отдавал тот и должен нести ответственность.
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Понимаете, если такой исполнитель Вас по голове дубинкой огреет и условно говоря череп проломит, то Вы тоже будете говорить что он не виноват и надо наказывать тех кто отдавал приказ? Логика лоховская какая-то
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