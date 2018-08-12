Казань сегодня: генконсульство Китая, карантин по птичьему гриппу и рождение в аквапарке

Генконсульство Китая в Казани откроется в новом здании 22 августа‍

В Казани на улице Подлужная 22 августа откроется новое здание генерального консульства Китая, сообщает пресс-служба правительства РТ. Оно станет главным в Приволжском консульском округе.

В Татарстане собираются снять карантин по птичьему гриппу

В Татарстане, вероятно, снимут карантин по птичьему гриппу, рассказал на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

После объявления карантина по гриппу птиц новых случаев заболевания зафиксировано не было.

В Казани рабочий крупного завода пострадал, попытавшись сжечь свой дом

В Казани накануне утром 53-летний рабочий крупного завода попытался сжечь свой дом, в итоге он попал в больницу с многочисленными ожогами. Информацию ГУ МЧС России по РТ подтвердил источник ProKazan.ru.

Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: «Забежал в женскую раздевалку и увидел сына»

Супруги Рамиль и Диана Ахмадеевы пришли в казанский аквапарк с одним ребенком, а покинули - с двумя. У женщины, находившейся на 9 месяце беременности, во время купания начались схватки и через несколько минут она родила мальчика.

В Казани жена остановленного водителя до крови искусала инспектора ГИБДД

В Казани минувшей ночью на улице 5-я Станционная жена задержанного водителя покусала сотрудника ГИБДД, у того на руке пошла кровь. об этом сообщает "Татарстан 24".