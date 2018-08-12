Следком РТ начал проверять информацию об избиении подростка сотрудниками ГИБДД Нижнекамска

В ходе мониторинга СМИ Следственный комитет по РТ обратил внимание на сообщение о том, что в Нижнекамске сотрудники ГИБДД избили 16-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Очевидцев просят обращаться в следственный отдел по городу Нижнекамск по адресу: пр. Шинников, д.40. Тел. 8(8555) 49-94-93.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижнекамске в районе базы отдыха «Дубки» 16-летний мотоциклист сбил сотрудника ГИБДД. А чуть позже коллеги пострадавшего догнали парня и избили его.

- В Дубках мотоциклист сбил сотрудника ДПС и скрылся с места. Сотрудник ГИБДД, слава богу, жив, - такое сообщение появилось в соцсетях в одной из групп.

А чуть очевидцы написали, что якобы сотрудники ДПС догнали парня и избили его.

- Эти сотрудники ДПС догнали его на конечной 121 и на глазах всей остановки избили так, что он лежал без сознания. Все думали, что убили. Парню 16 лет, - написала Светлана Иванова.

Однако в нижнекамском ГИБДД опровергли данную информацию.