Казань 10 лет назад: взрыв дома, теракты на день республики и смерть мальчика в аквапарке

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Взрыв дома в Авистроительном районе: полностью обрушились 3 этажа подъезда

Работы по разбору завала и поиску пострадавших продолжались без перерыва 18 часов. В результате из-под обломков были извлечены тела восьми погибших и пятеро пострадавших.

- Взрыв в одной из квартир на втором этаже трехэтажного дома № 7 по улице Малая Печерская в Авиастроительном районе Казани прогремел в январе 2008 года в первом часу ночи. На место происшествия сразу же были направлены пожарные расчеты, так как часть обвалившихся конструкций загорелась. На месте было установлено, что обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, крыша дома, а также внешние стены девяти квартир. Ударной волной были выбиты стекла стоящих рядом домов и автомобилей. Самим взрывом разрушены и повреждены 12 квартир. После того как возгорание было ликвидировано, из-под завала извлекли двух женщин и одного мужчину, который от госпитализации отказался. Обе женщины были доставлены в 12-ю городскую больницу, где одна из них утром скончалась.



В 12 часов дня, по данным пресс-службы МЧС республики, стало известно уже о трех погибших. К четырем часам вечера количество извлеченных из-под обломков жертв достигло восьми. С каждым часом надежды отыскать под завалами живых людей оставалось все меньше, поскольку ночью мороз достигал отметки минус 30 градусов, а днем столбик термометра не поднимался выше минус двадцати. Усугубляло ситуацию и то, что все конструкции рухнувшего здания были обильно политы водой во время тушения пожара и затем обледенели. По данным МЧС, в двенадцати квартирах пострадавшего подъезда были прописаны 33 человека, но по словам самих жильцов, эти данные существенно расходились с фактическим проживанием там людей, - писала газета «Республика Татарстан».



Дом с разницей в 10 лет



Расположения дома на карте

Суд над членами «Исламского джамаата», которые хотели устроить теракт в день 1000-летия республики

В феврале 2008 года была поставлена точка в одном из самых резонансных уголовных дел в Татарстане. Обвиняемым в подготовке к проведению терактов, убийствах, похищении человека, незаконном хранении оружия 17 членам джамаата суд назначил наказание от трех лет колонии до пожизненного лишения свободы.

- Согласно обвинению, члены «джамаата» участвовали в подготовке серии террористических актов, которые должны были прогреметь в канун празднования тысячелетия Казани. Помимо этого, в 2007-2008 годах террористы планировали ряд нападений на Казанский вертолетный завод, «КамАЗ», «Нижнекамскнефтехим» и Набережночелнинский водозабор.



По мнению следствия, «Исламский джамаат» был создан в Татарстане в 2001 году по поручению террористов Хаттаба и Шамиля Басаева. Три года незаконному вооруженному формированию удавалось тщательно конспирировать свои деяния. На след преступников оперативники вышли лишь в 2004 году, после серии убийств в Боровецком лесу Набережных Челнов.



Сначала была найдена сильно обгоревшая «Ока» с человеческими останками. После этого буквально друг за другом в этом же лесу оперативники нашли еще шестерых убитых. Как выяснилось позже, все они были случайными прохожими. Подозреваемого в серии летних убийств, а это как раз был Хафиз Раззаков, задержали лишь в октябре. В то же время следствию удалось установить, что подозреваемый имеет непосредственное отношение к участникам террористической организации «Исламский джамаат».



В течение года в сети оперативников попались и другие члены группировки. Всего по этому делу было задержано более пятидесяти человек, но к уголовной ответственности привлекли лишь 23 члена террористической организации. Пять из них на момент задержания не достигли совершеннолетия, поэтому их уголовное дело рассматривалось отдельно от других, - писала «Российская газета».

Убил свою знакомую, а после изнасиловал ее 4-летнюю дочь, придушил и выбросил ее в овраг. Девочка чудом осталась жива

В конце января 2008 года Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Казани Александру Железнову, обвиняемому в убийстве женщины и изнасиловании ее четырехлетней дочери. Его осудили на 24 года.

- В начале августа прошлого года Железнов вместе со своей знакомой отмечали какой-то праздник в садовом обществе «Любитель природы», что в поселке Карьер, - писала газета «Республика Татарстан». - Естественно, застолье сопровождалось употреблением немалого количества алкоголя, и вскоре праздник перерос в ссору и взаимные оскорбления. Не найдя других аргументов, Железнов задушил свою знакомую, а ее тело сбросил в близлежащий овраг. Затем вернулся в садовый домик и изнасиловал четырехлетнюю дочь убитой. Свидетелей педофил оставлять не хотел, а потому ребенка тоже задушил и скинул в тот же овраг. Врачи назвали «счастливой случайностью» то, что девочка каким-то образом осталась жива, через некоторое время на дне оврага ее обнаружили дачники.

Мальчик погиб в аквапарке. Останки обнаружили лишь спустя 18 дней в коллекторе забора воды одного из аттракционов

В 2008 году прошел ряд судебных заседаний по делу 13-летнего мальчика, который погиб в аквапарке на Гафури. Публикуем ту страшную историю, рассказанную журналистами газеты «Республика Татарстан».

- Уроженец Кирова, 13-летний Сергей, приехал погостить вместе с родителями к родственникам в Татарстан за неделю до трагедии. Утром 2 июля вся семья отправилась на прогулку в Казань, где пошла в аквапарк. Мать оставила Сережу, его двоюродных сестер и братишку под присмотром племянницы, а сама ненадолго отлучилась. Дети заметили пропажу Сергея лишь когда пришло время собираться домой. Сначала они самостоятельно пытались найти его, потом, когда пришли родители, обратились к охранникам комплекса. Реакция последних была спокойной: мол, территория ограничена, все под контролем, так что ребенок никуда не мог деться. Слова родственников о том, что двухчасовые поиски не принесли никакого результата, не возымели на них действия. Всполошились секьюрити лишь на следующий день, когда в аквапарке появились сотрудники прокуратуры, МВД и МЧС.

«Администрация водно-развлекательного комплекса сразу же предложила искать пропавшего ребенка за пределами заведения. По разумению руководства, мальчик физически не мог бесследно исчезнуть внутри аквапарка, а потому он… либо пошел погулять, либо его похитили»

- Однако одежда ребенка оставалась нетронутой в его персональном шкафчике, а опрос посетителей аквапарка, жителей ближних домов, работников расположенных рядом учреждений и заведений не подтверждал эту версию. К тому же, по словам родителей, Сережа был мальчиком домашним и не мог просто уйти с незнакомцем в неизвестном направлении. Все помещения развлекательного комплекса были обысканы несколько раз, в том числе с привлечением служебных собак, но это не дало никаких результатов. В тот же день в отдел милиции «Япеева» Вахитовского РУВД с заявлением об исчезновении сына обратилась мать Сережи. Возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

«Останки мальчика были обнаружены спустя 18 дней в коллекторе забора воды одного из аттракционов. В тот день насосная система аттракциона дала сбой. Слесари решили разобраться, в чем дело, открыли крышку коллектора… И сразу же вызвали руководство, а те — милицию. Потому как распространявшийся оттуда запах не оставлял сомнений, что внутри находится тело человека»

- По словам сотрудников МЧС, визуально опознать останки было невозможно, поскольку они пролежали в хлорированной воде почти три недели (кстати, и собаки не могли взять след из-за запаха хлорки). Опознание провели по электронному браслету и плавкам — единственному, что уцелело.



После проведения множества экспертиз, следственных экспериментов и опросов сотрудников аквапарка выяснилось, что мальчика просто-напросто засосало в трубу насосной системы, ведущую в отстойник. Даже не сведущему в инженерных делах человеку понятно, что подобные отверстия необходимо закрывать во избежание травм и несчастных случаев. Однако стоявший напротив него трап, который сотрудники аквапарка называли защитным сооружением, в день трагедии был отодвинут в сторону.



В гибели ребенка обвинили заместителя главного инженера ООО «Культурно-спортивный центр «Калейдоскоп» Нияза Нотфуллина. По мнению следствия, именно он согласно своим должностным обязанностям должен был обеспечивать выполнение «работ по повышению безопасности технологии водоподготовки». Он же обязан был следить и за выполнением требований техники безопасности. Экспертиза установила, что скорость воды у водозаборника превышала допустимую в 3,5 раза. В ноябре прошлого года Нотфуллину было предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как в ходе следствия, так и во время судебного процесса обвиняемый своей вины не признал. Его адвокат настаивал на полном оправдании своего подзащитного. Суд посчитал вину Нияза Нотфуллина доказанной и приговорил его к двум годам колонии-поселения. В августе осужденный обжаловал приговор в Верховный суд РТ, но суд оставил приговор в силе.

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