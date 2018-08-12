Незрячие велосипедисты о езде по казанским дорогам на скорости 65 км/час и поиске любимой

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался со спортсменами, которые своим примером вдохновляют тысячи людей во всем мире

14 августа в Казань приехали велосипедисты из Казахстана. Столица Татарстана - один из 30 городов в 6 странах мира, через который проходит маршрут веломарафона "Blind Race". Эта гонка необычна тем, что участие в ней принимают незрячие и слабовидящие люди.

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался со спортсменами и узнал, каково это - пересечь 5000 километров, не видя дороги, о сложностях и курьезах на трассе, и почему в каждом городе они доводят жителей до слез.

"Крутим педали и наслаждаемся поездкой"

Когда слышишь о веломарафоне, участниками которого являются незрячие люди, то не можешь отделаться от вопроса "Как? Как им удается передвигаться, не видя трассы?". На самом деле все очень просто. Гонка проходит на велосипедах-тандемах. Как и у обычного байка, у этого велика два колеса, но при этом есть второе сиденье, дополнительный руль и педали.

- Зрячий пилот задает направление и скорость движения, а также управляет тормозами, - рассказывает руководитель проекта «Спорт Без Границ» Бахтияр Базарбеков. - Второй велосипедист - стокер - крутит педали и...

- ...наслаждается поездкой, - шутливо перебивает его один из спортсменов. - А если серьезно, мы очень благодарны нашим пилотам, ведь они не только обеспечивают нашу безопасность, но и помогают нам "увидеть" те места, которые мы проезжаем. Они подробно описывают нам, что видят, и мы рисуем эту картинку в воображении.

Ребята поставили несколько личных рекордов. Например, в 2016 году они проехали 180 километров за 6 с половиной часов, а недавно на трассе развили скорость до 65 км/час.

Среди пилотов есть и девушки

"Мы просили полицейских разрешить нам проехать на велосипедах, а они не разрешили"

По словам спортсменов, веломарафон проходит спокойно, но сложности порой возникали. Например, некоторые на некоторых участках маршрута им приходилось спешиваться, грузить велосипеды и передвигаться на машинах.

- Чтобы поднять один велосипед на крышу авто и закрепить его уходило полчаса, еще столько же приходилось тратить на то, чтобы снять его, - рассказывает Бахтияр Базарбеков. - А велосипедов у нас несколько. Мы просили сотрудников ГИБДД разрешить нам проехать 7-километровый участок на велосипедах, или пройти пешком, но они были непреклонны - правила есть правила.

Впрочем, даже эти задержки никак не повлияли на график передвижения: у ребят все идет по плану.

Неприятности случались и с велосипедами. Они новые, и ребята отправились на них без предварительной обкатки. Им повезло: в каждом городе, через который они проезжали, жители предлагали свою помощь в починке. Вот и в Казани местный житель безвозмездно починил велосипед одному из спортсменов.

О курьезах на трассе

Маршрут длинный, а сами ребята с отличным чувством юмора, поэтому без забавных ситуаций на трассе не обходится.

- В пути нам приходится стирать свою экипировку. В Казахстане мы привыкли, что она высыхает буквально за полчаса, а сюда приехали и столкнулись с тем, что она сохнет дольше. Нередко приходилось выезжать на маршрут в мокрой одежде, - рассказывает Ильяс Фаткулин.

"Мы - незрячие - нужны людям, чтобы они научились ценить то, что имеют"

По словам Бахтияра Базарбекова, главная идея веломарафона – стереть барьеры между обществом и людьми с инвалидностью. Спортсмены верят, что своим примером они смогут вдохновить людей, которые пока не до конца поверили в свои силы.

- Во всех городах, где мы останавливались, мы предлагали жителям небольшой эксперимент. Завязывали им глаза и катали на велосипедах. Реакция у людей была разная. Дети приходили в неописуемый восторг, свои ощущения они передавали радостными криками "Я лечу!". А взрослые, когда снимали повязки, плакали. Только в этот момент они по-настоящему осознавали, насколько они богаты. Ведь у них есть то, чего лишены множество людей на планете - зрение. Не забывайте про это, ведь потерять зрение можно в любую секунду.

Кстати, у одного из участников - Ильяса Фаткулина - есть еще одна цель, о которой он смущенно рассказал егодня журналистам:

- Мне хотелось бы познакомиться с девушкой, надеюсь, что во время этого пути длиной в 5000 километров я встречу свою вторую половинку.

Впереди у участников еще несколько российских городов, затем Белоруссия, Польша, Германия и, наконец, Франция.