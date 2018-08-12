В Челнах на ходу загорелся автобус с пассажирами: появилось видео

В Набережных Челнах на ходу загорелся вахтовый автобус с пассажирами. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня утром на первой дороге. Загорелся автобус, который перевозил работников ООО «Начало». По словам очевидцев, водитель не сразу обратил внимание на задымление в задней части автобуса.

- Водитель остановил автобус после того, как проезжающие мимо водители указали ему на дым, идущий из моторного отсека, - говорится в сообщении.

Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных. В результате никто не пострадал.