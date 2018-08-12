В Дербышках попытались изнасиловать пьяную продавщицу. Задержан мужчина в Gucci

В Дербышках в лесопосадке около дома №34 по улице Халезова неизвестный попытался изнасиловать 42-летнюю пьяную продавщицу магазина "Корзинка", об этом сообщили источник ProKazan.ru и пресс-служба УВД города.

Предварительно, 12 августа около 17:30 женщина возвращалась через лесопосадку с дачи домой. В какой-то момент к ней сзади подбежал неизвестный и нанес удар по голове, отчего она упала на землю. После этого он попытался ее изнасиловать, после того, как этого ему сделать не удалось, он сорвал с женщины все золотые изделия и отобрал сумку с документами и банковскими картами. Сумма причиненного ущерба составила более 108 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские задержали 35-летнего казанца в футболке Gucci, он пытался продать похищенные вещи в ломбарде. У него дома нашли изъяты документы и банковские карты потерпевшей. Ранее он был судим 11 раз.

- Всех, кто пострадал от преступных действий данного лица и опознает свои вещи, следует обратиться в отдел полиции «Дербышки» Управления МВД России по городу Казани по телефонам 294-54-02 (дежурная часть) или 89600301851 (сотрудник уголовного розыска ОП «Дербышки»), - сообщили в УВД.