В Казани завели дело на 32-летнего отчима, который три года насиловал падчерицу

В Казани завели дело на 32-летнего мужчину, который, по версии следствия, три года насиловал 12-летнюю падчерицу. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, мужчина насиловал девочку в квартире по улице Сахарова с 2015 по 2018 год.

- По данным фактам в начале мая поступило заявление в прокуратуру, после проведенной проверки 9 августа Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - сообщили ProKazan.ru.

Идет следствие.