В Казани начали судить мужчину, который убил беременную подругу в присутствии ее сына

В Казани Верховный суд РТ начал судить 32-летнего Андрея Парахина, который в мае в поселке Дербышки убил 33-летнюю беременную подругу в присутствии ее 12-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, вечером 1 мая между Парахиным, который находился в нетрезвом состоянии, и его беременной возлюбленной произошел конфликт.

- Женщина упрекала подозреваемого в том, что он не работает, злоупотребляет спиртным, а она на 6 месяце беременности вынуждена подрабатывать частным извозом. В ответ на это мужчина ударил ее ножом в грудь, - рассказали в Следственном комитете.

Сын потерпевшей от первого брака вызвал скорую, но женщина скончалась по дороге в больницу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство беременной женщины).

Как сообщает Прокуратура РТ, фигурант вину полностью признал, он находится под стражей. Уголовное дело рассматривает заместитель председателя Верховного суда РТ Максим Беляев, гособвинение поддерживает лично прокурор РТ Илдус Нафиков. О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

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