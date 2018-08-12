Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск‍

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня ушел в отпуск, он продлится до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Исполняющим обязанности главы правительства региона стал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Напомним, в конце июля ушел в отпуск президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск.