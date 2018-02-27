В Татарстане лишились лицензии три клиники пластической хирургии

В Татарстане Росздравнадзор лишил лицензии три клиники пластической хирургии, об этом говорится на сайте ведомства. Названия клиник не уточняются.

В ходе проверок семи таких клиники в четырех были найдены нарушения - там нарушались лицензионные условия и требования, в том числе в части оснащения оборудованием.

- У трех организаций лицензии на оказание услуг по пластической хирургии в амбулаторных и стационарных условиях отозваны по заявлению самих лицензиатов. В настоящее время продолжаются проверки в 10 медицинских учреждениях, - сообщили в ведомстве.

Всего проверят 43 клиники пластической хирургии Татарстана.

Особое внимание уделяется на соответствие используемых помещений направлению работы учреждений, наличие медицинского оборудования и подготовку специалистов. Итоги проверок станут известны в октябре.

ProKazan.ru направил запрос в Росздравнадзор с целью уточнить названия лишенных лицензий клиник.