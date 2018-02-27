«Рубин» в Казани проиграл «Зениту». Болельщики рыдали при встрече с Дзюбой

Болельщики "атаковали" Дзюбу объятиями, а сам игрок в ответ сказал, что впервые столкнулся с таким теплым отношением

В Казани "Рубин" накануне проиграл питерскому "Зениту", это первый проигранный казанцами матч в этом сезоне Премьер-лиги.

Матч закончился со счетом 0:1, единственный мяч забил Александр Ерохин. У "Рубина" 4 набранных очка после трех сыгранных встреч, в следующем туре казанцы сыграют в Грозном с "Ахматом".

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции подвел итоги матча.

- В целом, от содержания игры есть удовлетворение, а от результата нет.

- До эпизода с голом были похожие ситуации, когда могло что-то такое случиться. Вас не коробит такой выход через короткий пас в опасной близости от ворот?

- Да. Но надо когда-то надо начинать. Мы понимаем, что будут ошибки в таких ситуациях. Но в том эпизоде там не было ошибки. Не знаю, почему Байрамян вступил в борьбу, хотя мяч был в ногах. Остальное быстро все произошло, "Зенит" отличается тем, что может использовать малейший шанс.

- Как оцените уровень взаимопонимания игроков обороны? Если брать три матча, во всех были разные сочетания. Вас устраивает уровень взаимопонимания?

- Да, в целом устраивает. Если учесть то, что это новые связки, и им нужно время, чтобы усовершенствоваться. Но на сегодняшний день устраивает.

После матча игрок "Зенита" Артем Дзюба пошел обниматься с партнерам на скамейке запасных и тренерами, а потом вернулся к огромной группе болельщиков за скамейкой питерцев. В какой-то момент болельщики начали просто рыдать при встрече с ним.