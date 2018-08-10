Наверх
Авиашоу в Казани: парашютист снял на видео свое падение с высоты 1000 метров
18:18, сегодня7
Казань сегодня: продление ареста Мусина, участки в подарок и ДТП с главой АТП
19:44, сегодня2
Слишком дорогие: в Минтрансе посоветовали снизить цены на платные парковки в Казани
17:13, сегодня13
В Казани будут судить мужчину, снявшего действия инспекторов и выложившего клип на YouTube
16:46, сегодня16
Как казанцам рассчитать свадебный бюджет, чтобы не остаться без банкета
В Татарстане из-за канализационной воды погибло почти 2000 карасей, щук и карпов
15:59, сегодня8
Верховный суд РТ подтвердил: сына судьи, который откупился от смертельного ДТП, посадят
15:19, сегодня21
Роспотребнадзор вновь запретил купаться на двух пляжах Казани
14:59, сегодня5
"Сантехника-Онлайн" расширяет зону доставки
В Татарстане школьник на скутере погиб, попав под автобус
14:35, сегодня11
"ВКонтакте" введет функцию, которую очень ждали многие пользователи
14:10, сегодня10
Синоптики предупредили о сильной грозе в Казани
13:59, сегодня6
2 августа "ТрансТехСервис" открыл новый дилерский центр KIA в Набережных Челнах
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
13:01, сегодня39
Стала известна дата окончания ремонта дома у погорельцев на улице Халева
11:59, сегодня2
В Казани продлили срок ареста для экс-главы "Татфондбанка"
11:45, сегодня38
По Казани проедет колонна слепых велосипедистов
11:18, сегодня17
В ДРКБ скончалась 14-летняя девочка, которая упала с долгостроя в Челнах
11:17, сегодня1
Многодетным семьям Казани подарят 800 участков земли
10:52, сегодня32
В Казани из-за задымления в "Бургер Кинге" эвакуировали 350 человек
10:22, сегодня9
Под Казанью погиб глава АТП, который на KIA врезался в "Ладу Веста"
09:54, сегодня15
Стало известно, когда уберут покрытие из щепок около Центра семьи "Казан"
09:29, сегодня15
В Казани задержали водителя "Лады", наклеившего на авто объявление "Заказные убийства"
08:59, сегодня26
Сегодня в Казани будет жара и гроза
07:00, сегодня2
В Казани загорелся ларек с хот-догами
17:29, 12.08.201824
В Казани пенсионерка протаранила пять автомобилей на парковке
17:00, 12.08.201849
В Татарстане спасли двух мужчин на резиновой лодке без весел
16:21, 12.08.201811
Премьер-министр РТ перевел земли в Осиново под мусоросжигательный завод
15:03, 12.08.201874
В Казани мужчина решил сбежать из больницы через крышу, упал и снова попал в больницу
10:54, 12.08.201821
В Татарстане пенсионерка заживо "похоронила" своего родственника
10:41, 12.08.201813
37-летний экс-игрок «Рубина» Олег Кузьмин объявил о завершении карьеры из-за возраста
09:41, 12.08.20185
Муфтий Татарстана опубликовал в своем Инстаграм карикатуру на мусульман, делающих селфи
08:21, 12.08.201839
Сегодня в Казани воздух прогреется до +29
08:14, 12.08.20183
Чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани: лучшие моменты
07:00, 12.08.201818
В Казани женщина родила ребенка прямо в аквапарке
18:28, 11.08.201850
В Казани таксист отказался везти компанию пьяных девушек, тогда они напали на него
18:23, 11.08.201833
Победитель "Гонки героев" в Казани преодолел 7 км и 21 препятствие за 38 минут
16:34, 11.08.20184
Какими должны быть мужские часы
14:42, 11.08.20181
В Татарстане не поделили дорогу внедорожники: пострадали два человека
13:02, 11.08.201822
Арбитражный суд признал действительной сделку «ТФБ Финанс» на 1,3 млрд рублей
12:00, 11.08.20183
В аэропорт «Казань» прибыли самолеты для авиагонок Red Bull Air Race
11:00, 11.08.201810
C понедельника закрывается движение по трем улицам Авиастроительного района Казани
08:20, 11.08.20189
Авиашоу «Я выбираю небо»: лучшие номера боевых летчиков глазами казанцев
07:28, 11.08.201833
Синоптики пообещали казанцам жаркую погоду на выходных
06:58, 11.08.20183
В РТ в Противораковом благотворительном фонде украли сотни тысяч: появились подробности
20:50, 10.08.201839
Казань сегодня: затмение, смерть мальчика в ДТП и уволенный водитель
20:25, 10.08.20181
В Татарстане за лесами начнут следить из космоса
17:19, 10.08.201814
В Татарстане три иранца, рассказав, что не разбираются в рублях, украли 68 тысяч рублей
16:57, 10.08.201816
В Татарстане из-за нового закона на свободу выйдут свыше 1000 заключенных
16:37, 10.08.201830
Какой шкаф выбрать для спальни?
16:32, 10.08.20181
В Татарстане из Противоракового фонда украли сотни тысяч рублей
15:57, 10.08.201818
В Татарстане начали судить школьника, который с друзьями убил умственно отсталого
15:19, 10.08.201819
В Татарстане появится еще одна скульптура автора "Хранительницы" и барсов у Чаши
14:50, 10.08.201831
Ак Барс Банк выступает официальным партнером кибер-чемпионата на XBOX One X
14:22, 10.08.20183
В Челнах сотрудники МЧС разломали стену детсада, чтобы спасти котенка
14:19, 10.08.201819
Элавий, Юнона, Хидэя: стали известны самые редкие имена детей в Казани за неделю
14:19, 10.08.201814
В Казани уволили водителя, который "рулил ногами" красным автобусом
13:55, 10.08.201831
Власти Москвы отказались от строительства новых мусоросжигательных заводов
13:48, 10.08.201818
Что происходит за стенами центров, предлагающих лечение от зависимостей?
13:10, 10.08.201828
15 августа в ресторане «Максимилианс» состоится первый полуфинал «Maximilian's band»
13:00, 10.08.2018
В Казани из-за авиационного шоу перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
12:35, 10.08.201810
ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышленности и торговли
11:30, 10.08.20183
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Казань сегодня: продление ареста Мусина, участки в подарок и ДТП с главой АТП

ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

В Казани продлили срок ареста для экс-главы «Татфондбанка»

Верховный суд Татарстана сегодня продлил срок до 16 ноября домашнего ареста для экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, об этом стало известно сегодня на заседании.

Срок ареста был продлен по ходатайству Следственного комитета, прокуратура поддержала ходатайство, адвокат Мусина не стал возражать.

Многодетным семьям Казани подарят 800 участков земли

В Казани многодетным семьям до конца года подарят еще 800 участков земли у поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, а также в поселках Сокуры Лаишевского района и Каймары Высокогорского района. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодня многодетные семьи выбрали 543 земельных участка около поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, 2400 участка у поселка Сокуры и 2200 участка у поселка Каймары.

В Казани задержали водителя «Лады», наклеившего на авто объявление «Заказные убийства»

В Казани задержали водителя "Лады" с провокационной надписью на стекле авто - "Заказные убийства, рэкет, мошенничество".

Автомобиль был замечен на прошлой неделе, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у водителя есть есть компания, которая занимается мором тараканов и клопов, подобным образом он решил прорекламировать его.

Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара на открытие торгов Московской биржи превысил 68 руб., свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года.

По данным на 10:15 мск, $1 стоил 68,27 руб. Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб., что на 94 коп. выше курса на момент закрытия торгов в пятницу.​

Под Казанью погиб глава АТП, который на KIA врезался в «Ладу Веста»

В Зеленодольском районе Татарстана в субботу, 11 августа, погиб 55-летний глава Сенгилеевского АТП из Ульяновской области, который на KIA Optima на перекрестке врезался в "Ладу Веста". Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

N. Vildanov, 13.08.2018, 19:44
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 августа 2018, 20:35
Вот так новости, аж голова пошла кругом
https://
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас13 августа 2018, 20:56
Идет бычок, качается, вздыхает на ходу, ох, доска кончается, сейчас я упаду :-D
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru