Казань сегодня: продление ареста Мусина, участки в подарок и ДТП с главой АТП

ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

В Казани продлили срок ареста для экс-главы «Татфондбанка»

Верховный суд Татарстана сегодня продлил срок до 16 ноября домашнего ареста для экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, об этом стало известно сегодня на заседании.

Срок ареста был продлен по ходатайству Следственного комитета, прокуратура поддержала ходатайство, адвокат Мусина не стал возражать.

Многодетным семьям Казани подарят 800 участков земли

В Казани многодетным семьям до конца года подарят еще 800 участков земли у поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, а также в поселках Сокуры Лаишевского района и Каймары Высокогорского района. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодня многодетные семьи выбрали 543 земельных участка около поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, 2400 участка у поселка Сокуры и 2200 участка у поселка Каймары.

В Казани задержали водителя «Лады», наклеившего на авто объявление «Заказные убийства»

В Казани задержали водителя "Лады" с провокационной надписью на стекле авто - "Заказные убийства, рэкет, мошенничество".

Автомобиль был замечен на прошлой неделе, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у водителя есть есть компания, которая занимается мором тараканов и клопов, подобным образом он решил прорекламировать его.

Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара на открытие торгов Московской биржи превысил 68 руб., свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года.

По данным на 10:15 мск, $1 стоил 68,27 руб. Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб., что на 94 коп. выше курса на момент закрытия торгов в пятницу.​

Под Казанью погиб глава АТП, который на KIA врезался в «Ладу Веста»

В Зеленодольском районе Татарстана в субботу, 11 августа, погиб 55-летний глава Сенгилеевского АТП из Ульяновской области, который на KIA Optima на перекрестке врезался в "Ладу Веста". Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.