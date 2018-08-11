В Казани будут судить мужчину, снявшего действия инспекторов и выложившего клип на YouTube

В Казани будут судить 39-летнего водителя, который в январе этого года снял на видео действия сотрудников ГИБДД, оскорбляя их, а после залил ролик с оскорбительными комментариями на YouTube. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Предварительно, вечером 13 января в Казани обвиняемый, подойдя к патрульному экипажу ГИБДД, стал снимать их действия на свой сотовый.

- При этом в ходе записи видеоролика обвиняемый публично оскорблял правоохранителей. Вернувшись домой, мужчина отредактировал отснятый материал, сопроводив видеозапись оскорбительными комментариями в адрес сотрудников полиции, - сообщили в ГИБДД.

Затем он залил видео на видеохостинг.

Было возбуждено дело по статье "публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей", подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.