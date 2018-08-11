В Татарстане из-за канализационной воды погибло почти 2000 карасей, щук и карпов

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой гибели рыбы из-за сброса сточных вод, об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Мертвая рыба была обнаружена 18 июля в реке Танайка, было обнаружено около 1800 особей карася, карпа и щуки размерам от 5 до 35 сантиметров

- В ходе обследования водоохранной зоны реки в районе поселка Радужный города Елабуги обнаружен сброс на рельеф местности неочищенных канализационных сточных вод, которые предположительно и стали причиной отравления рыбы, - сообщили в СК.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".