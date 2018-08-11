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В Татарстане из-за канализационной воды погибло почти 2000 карасей, щук и карпов

В Татарстане из-за канализационной воды погибло почти 2000 карасей, щук и карпов
16+
Фото: https://vk.com/elabuga_news_online

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой гибели рыбы из-за сброса сточных вод, об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Мертвая рыба была обнаружена 18 июля в реке Танайка, было обнаружено около 1800 особей карася, карпа и щуки размерам от 5 до 35 сантиметров

- В ходе обследования водоохранной зоны реки в районе поселка Радужный города Елабуги обнаружен сброс на рельеф местности неочищенных канализационных сточных вод, которые предположительно и стали причиной отравления рыбы, - сообщили в СК.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

 
N. Vildanov, 13.08.2018, 15:59
Тэги: Экология
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Комментарии

Ага13 августа 2018, 16:37
Все вокруг засрать готовы.
0
6
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Горожанин13 августа 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Все вокруг засрать готовы.
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просто РТ есть г@уно
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1
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Горожанин13 августа 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
просто РТ есть г@уно
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вы все [***]
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