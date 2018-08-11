Верховный суд РТ подтвердил: сына судьи, который откупился от смертельного ДТП, посадят

В Верховном суде РТ в минувшую пятницу подтвердили приговор 23-летнему Сергею Мельникову, сыну судьи Арбитражного суда Поволжского округа, за смертельное ДТП около "Парк Хауса", о вердикте стало известно на заседании.

Судья оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный ранее. Мельников получил 2,5 года колонии-поселения. Также его лишили водительских прав на три года.

Ранее сообщалось, что Сергей Мельников выплатил родственникам погибшего в ДТП у "Парк Хауса" 19-летнего парня и другим пострадавшим деньги, надеясь, что уголовное дело прекратят.

ДТП случилось ночью 30 января, когда патруль Росгвардии заметил Сергея Мельникова, водителя KIA Optima, который садился за руль с признаками алкогольного опьянения, они сообщили об этом в ГИБДД. После этого началась погоня с участием сотрудников ГИБДД, в результате около "Парк Хауса" 23-летний водитель KIA, работающий юристом в одной из компаний города, врезался в попутно ехавший "ВАЗ-2107".