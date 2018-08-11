Роспотребнадзор вновь запретил купаться на двух пляжах Казани

Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский» В Казани, об этом сообщается на сайте ведомства.

Вода была проверена специалистами, которые выдали заключения о ее несоответствии гигиеническим требованиям.

Напомним, неделю назад уже запрещали купаться на этих пляжах, администрации Казани тогда были направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.