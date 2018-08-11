«ВКонтакте» введет функцию, которую очень ждали многие пользователи

Социальная сеть "ВКонтакте" анонсировала возможность сделать свою страницу полностью приватной, таким образом она намерена бороться с увеличением количества возбужденных уголовных дел за публикации и репосты. Об этом сообщил гендиректор сети Андрей Рогозов.

- "ВКонтакте" как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в интернете...



Мы уже начали вводить дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. В прошлом году мы перевели все альбомы с сохранёнными фотографиями в приватный режим по умолчанию, т.к. далеко не каждый понимал предназначение этого альбома. С тех пор сохраненные для личного пользования изображения больше не являются открытыми для внешних глаз. В течение ближайших двух недель мы также уберём отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей, - написал Рогозов.

Напомним, в Татарстане также довольно часто судят пользователей "ВКонтакте" за записи. В апреле в Елабуге приговорили 28-летнего Руслана Нуртдинова, которого осудили за выложенные "ВКонтакте" видеоролики и изображения экстремистского характера.