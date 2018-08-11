При этом станет немного прохладнее

Синоптики предупредили о сильной грозе в Казани и Татарстане, которая ожидается сегодня ночью и завтра днем, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

- Ночью и днем 14 августа местами ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15-20 м/с (в Казани до 15-18 м/с), - сообщили в Управлении.

Сегодня ночью в Казани ожидается от +11 до +15 градусов, завтра днем - от +22 до +24 градусов.