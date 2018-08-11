Авиашоу в Казани: парашютист снял на видео свое падение с высоты 1000 метров

В распоряжении редакции Prokazan.ru оказались эксклюзивные и очень красивые кадры приземления казанского экстремала у Чаши, где 10 августа состоялся авиационный праздник

Фестиваль «Я выбираю небо» традиционно каждое лето проходил на аэродроме Куркачи Высокогорского района, однако два года назад переместился на площадку у Чаши. Причина кроется в том, что полеты над акваторией Казанки и на фоне Кремля намного более зрелищные. Также свою роль сыграло удобное местоположение почти в самом центре города.



Казанцам посчастливилось увидеть выступление самолетов Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, пилотажной группы «Русь», состоящей из пяти самолетов Л-39. Одним из самых зрелищных эпизодов праздника стали прыжки татарстанских парашютистов над городом и их приземление на площадке перед Чашей. Один из спортсменов снял свой прыжок на экшен-камеру. На записи видна панорама города с высоты 1000 метров и многотысячная толпа, собравшаяся у Чаши, чтобы посмотреть авиашоу.

- Мы сделали три прыжка. Прыгали с самолета Ан-2, который взлетал с аэродрома 22-го завода. Немного мешали флаги, которые были подсоединены к нам, они притормаживали парашют. Но все прошло четко по инструкции, без каких-либо проблем. Сразу после приземления к нам подбегали зрители, в основном дети, и просили сфотографироваться. Нас было 11 спортсменов, все ребята местные, из ДОСААФа, - поделился впечатлениями автор ролика Ринат Нуриахметов.