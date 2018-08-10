Стала известна дата окончания ремонта дома у погорельцев на улице Халева

В Казани в сентябре отремонтируют дом по улице Халева, где несколько недель назад произошел сильный пожар, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Напомним, пожар произошел 2 августа, загорелась квартира на пятом этаже дома, огонь также мог перекинуться на крышу здания. Пожарные потушили огонь. На прошлой неделе для погорельцев дома по улице Халева устроили бесплатную раздачу еды в рамках проекта "Добрый фудтрак".

- На сегодняшний день подготовлен проект сметной документации ООО "Горжилремонтпроект", стоимость проекта составила 5,7 млн рублей. Определен подрядчик – ООО "Суралстрой", произведен частичный демонтаж крыши, ведется монтаж стропил. Необходимые материалы приобретены, ремонтные бригады укомплектованы полностью. Ориентировочный срок завершения работ - 15 сентября 2018 года, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем.