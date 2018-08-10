В ДРКБ скончалась 14-летняя девочка, которая упала с долгостроя в Челнах

В ДРКБ накануне скончалась 14-летняя девочка, которая упала с долгостроя в Набережных Челнах. Об этом пишет Progorodchelny.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, несчастный случай произошел 31 июля на заброшенной стройке за рынком «Алан». Девочка впала в кому после падения на заброшенной стройке за рынком «Алан». Она сорвалась с высоты второго этажа. Врачи оценивали состояние девочки как крайне тяжелое.

Чуть позже стало известно, что в Челнах начали сносить заброшенного здание, с которого упала 14-летняя девочка.