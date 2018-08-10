Стало известно, когда уберут покрытие из щепок около Центра семьи «Казан»

Осенью и весной около Центра пройдут работы по изменению инфраструктуры площадки

Газон вместо покрытия из щепок появится около Центра семьи "Казан" следующим летом, рассказал гендиректор "Дирекции спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров. Об этом сообщает "Татар Информ".

Осенью и весной около Центра пройдут работы по изменению инфраструктуры площадки.

- Но я сейчас больше говорю об элементах благоустройства, а не о каких-то капитальных строениях. Площадка, как была до фестиваля и сейчас, после фестиваля, останется в открытом виде для доступа горожан и гостей столицы, - заметил Кадыров.

При этом в ближайшие месяцы на площадке пройдут еще ряд мероприятий - День города, а уже зимой празднование Нового года.

Напомним, щепка около Центра семьи появилась в начале лета перед Чемпионатом мира по футболу.