В Татарстане спасли двух мужчин на резиновой лодке без весел

На Камском устье в Татарстане спасли двоих мужчин на резиновой лодке без весел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Двое отдыхающих захотели покататься на лодке по реке. В какой-то момент у них закончился бензин, а затем сломалось одно из весел. Лодку стало уносить течением.

Сотрудники МЧС обнаружили лодку и доставили мужчин на берег. Никто не пострадал.