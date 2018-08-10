В Татарстане пенсионерка заживо «похоронила» своего родственника

Аферисты обманом заставили ее перевести им 40 тысяч рублей

Мошенники убедили в соцсетях татарстанскую пенсионерку перевести им 40 тысяч рублей. Якобы на похороны родственника. Лишь после того, как женщина заплатила, она узнала, что родственник жив и здоров.

Пенсионерка сидела в Интернете, когда неизвестный написал ей личное сообщение в соцсети и сообщил, что умер ее близкий родственник. Друзья почившего якобы готовы проводить его в последний путь, но нужно заплатить за организацию похорон. Пенсионерка не стала проверять информацию о смерти родственника и почти сразу перевела деньги.

- После этого пенсионерка все же решила связаться с родственниками, после разговора с которыми поняла, что стала жертвой аферистов, - рассказали в пресс-службе МВД РТ.

Обманутая женщина обратилась с заявлением в полицию.

Тем временем, в МВД РТ напоминают, нельзя передавать личные данные неизвестным, в том числе реквизиты ваших банковских карт.