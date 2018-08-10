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В Татарстане пенсионерка заживо «похоронила» своего родственника

В Татарстане пенсионерка заживо "похоронила" своего родственника
16+
Аферисты обманом заставили ее перевести им 40 тысяч рублей

Мошенники убедили в соцсетях татарстанскую пенсионерку перевести им 40 тысяч рублей. Якобы на похороны родственника. Лишь после того, как женщина заплатила, она узнала, что родственник жив и здоров.

Пенсионерка сидела в Интернете, когда неизвестный написал ей личное сообщение в соцсети и сообщил, что умер ее близкий родственник. Друзья почившего якобы готовы проводить его в последний путь, но нужно заплатить за организацию похорон. Пенсионерка не стала проверять информацию о смерти родственника и почти сразу перевела деньги.

- После этого пенсионерка все же решила связаться с родственниками, после разговора с которыми поняла, что стала жертвой аферистов, - рассказали в пресс-службе МВД РТ.

Обманутая женщина обратилась с заявлением в полицию.

Тем временем, в МВД РТ напоминают, нельзя передавать личные данные неизвестным, в том числе реквизиты ваших банковских карт.

Рамиль Бикмуллин, 12.08.2018, 10:41
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Злобный Аноним12 августа 2018, 10:54
В следующий раз умнее будет.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2018, 11:04
А больше родственников не было чтоли?
0
3
Согласны с автором?
Марсель12 августа 2018, 11:22
Лох не мамонт, не вымрет.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2018, 11:42
Как пели кот Базилио и лиса Алиса про Буратино: " На дурака не нужен нож - ему с три короба наврёшь, и делай с ним что хошь..." Вот эта бабка и есть Буратино - мозгов нет, одно дерево...
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