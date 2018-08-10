37-летний экс-игрок «Рубина» Олег Кузьмин объявил о завершении карьеры из-за возраста

Бывший защитник «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщает «Р-Спорт».

- Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили. Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти, — сказал Кузьмин.

По словам футболиста, на принятие этого непростого решения повлиял возраст.

- Конечно, были варианты продолжения карьеры, но не было нормальных предложений, чтобы дальше играть, - заявил он журналистам «Спорт-Экспресса».

Впрочем сидеть без дела Олег Кузьмин не собирается. Он решил целиком сосредоточиться на учебе, чтобы получить тренерскую лицензию.

Напомним, 37-летний игрок покинул казанский клуб в мае этого года.

- Спасибо Казани за 8 великолепных лет, что я здесь провел., - сказал тогда Кузьмин. - Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным.