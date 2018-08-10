Муфтий Татарстана опубликовал в своем Инстаграм карикатуру на мусульман, делающих селфи

На рисунке изображены люди, делающие селфи на фоне главной святыни Ислама

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин опубликовал на своей странице в соцсетях карикатуру на мусульман, которые фотографируются на фоне Каабы, пишет «Татар-информ».

На карикатуре нарисована Кааба, на которой арабской вязью написано слово «кибла», означающее направление на мусульманскую святыню. Этого направления должны придерживаться истинно верующие при намазе или любом другом ритуале. Однако паломники встали к «кибле» спиной, так как селфи для них оказалось важнее религии.

Карикатура опубликована без сопровождающей надписи, но подписчики татарстанского муфтия поняли смысл и без нее. В комментариях они пишут, что очень сожалеют, что хадж для некоторых людей становится еще одним поводом для хвастовста перед друзьями, а не священным действием.

Кстати, как оказалось, год назад Камиль хазрат Самигуллин уже выкладывал эту картинку в Инстаграм. Тогда она также вызвала споры.

Публикация от Kamil Samigullin (@kamilhazrat) 10 Авг 2018 в 11:27 PDT

Справка

Кааба — известная мусульманская святыня в виде кубической постройки, которая располагается во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке.