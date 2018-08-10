В Казани женщина родила ребенка прямо в аквапарке

Роды принял врач развлекательного заведения

Сегодня в Казани приняли необычные роды: беременная женщина пришла в аквапарк "Барионикс" вместе с мужем. Когда она зашла в раздевалку, у нее начались роды.

Пока одни посетители аквапарка вызывали "скорую", другие отыскали местного врача. Он понимал, что роженица "скорую" не дождется и решил принимать роды сам. Ему помогла девушка-тренер.

В итоге на свет появился мальчик.

- От всей души поздравляем маму с этим событием! - написали сотрудники аквапарка.

Родила женщина примерно в половине четвертого дня, в спустя несколько минут подоспела "скорая". Фельдшер осмотрел маму и ее новорожденного сына, после чего отвез в больницу.