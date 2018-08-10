В Казани таксист отказался везти компанию пьяных девушек, тогда они напали на него

Конфликт между таксистом и девушками произошел поздней ночью на улице Девятаева. После словесной перепалки, которая закончилась небольшой потасовкой, одна из девушек позвонила в полицию и сообщила, что на ее подругу напали с ножом, сообщает "Татарстан-24".

Прибывшие полицейские ножевых ранений у конфликтующих не обнаружили. Девушки, одна из которых успела убежать, настаивали на том, что таксист якобы им угрожал, а потом и вовсе начал избивать. Интересно, что причин конфликта ни одна из девушек вспомнить так и не смогла.

А вот таксист описал ситуацию более четко. По его словам, подвыпившие барышни ловили машину. Он хотел подвезти их, но увидев, что они пьяны, отказался и уехал. Пройдя пару кварталов пешком обиженные девушки заметили машину такси возле кафе и решили выяснить отношения с водителем.

Вскоре даже полицейским стало ясно, что тут имеет место обычная пьяная ссора. Однако даже после извинений водителя барышни настаивали на дальнейшем разбирательстве.