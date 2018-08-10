Победитель «Гонки героев» в Казани преодолел 7 км и 21 препятствие за 38 минут

В Казани завершилось очередное спортивно-массовое мероприятие с элементами боевых действий - "Гонка героев". Как ив прошлом году, соревнования прошли в горнолыжном комплексе "Свияжские холмы". На этот раз победителем стал Николай Бажанов - спортсмен преодолел 7 км и 21 препятствие всего за 38 минут и 4 секунды.

Среди женщин первой стала Галина Тохтарева с результатом 49 минут и 56 секунд.

В парных соревнованиях самыми быстрыми оказались Владимир Семенченко и Ольга Чиркова, которые справились за один час четыре минуты и 18 секунд.

"Гонка героев" — это полоса препятствий, разработанная для тренировок спецподразделений Армии России. В Казани спортсмены опробовали два новых препятствия.

Кроме того, в этом году была построена детская трасса протяженностью до 600 метров с 10 препятствиями.