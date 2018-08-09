Казань сегодня: затмение, смерть мальчика в ДТП и уволенный водитель

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

В Казани уволили водителя, который «рулил ногами» красным автобусом

В редакцию портала ProKazan.ru один из читателей прислал фотографии водителя красного автобуса, который ехал, положив ногу на руль. За считанные часы эти фотографии и видеоролик облетели рунет, вызвав волну негодования у пассажиров.

Когда руководство ПАТП-2 узнали о случившемся, то приняло решение расстаться с водителем.

В Нижнекамске водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика

В Нижнекамск накануне вечером 24-летний водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Наезд произошел в 18 часов около дома №26 по улице Корабельной, от полученных травм ребенок скончался на месте. По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел его заметить.

В Казани завтра можно будет увидеть солнечное затмение

В Казани завтра, 11 августа, можно будет увидеть частичное солнечное затмение, об этом говорится в календаре астрономических явлений

Во время частичного солнечного затмения 11 августа Луна пройдет между Землей и Солнцем, отбросив тень на планету.

Хозяин гостиницы в Сочи признался в переделке ливневки, где погиб ребенок из Татарстана

Хозяин гостиницы в Лазаревском районе Сочи признал, что переделал ливневую канаву, из-за которой погиб 7-летний ребенок из Нижнекамска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам владельца гостиницы, он переделал ливневку в 2000-х годах.

В Татарстане из-за нового закона на свободу выйдут свыше 1000 заключенных

В Татарстане на свободу выйдут 1200 осужденных, их коснутся изменения в закон, приравнивающий один день пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.