В Татарстане начали судить школьника, который с друзьями убил умственно отсталого

В Казани в Верховном суде РТ накануне начали судить 15-летнего школьника и его совершеннолетних друзей, которые в январе этого года зарезали 34-летнего умственно осталого мужчину. Об этом сообщили в прокуратуре РТ

В начале января трое подсудимых пили алкоголь в Нурлате в квартире по улице Красноармейская вместе с мужчиной без определенного места жительства.

- В ходе застолья между приятелями возникла ссора. В пылу конфликта подсудимые нанесли товарищу множество ударов руками по голове. После этого один из подсудимых предложил соучастникам скрыть совершенное преступление, убив потерпевшего. С этой целью фигуранты уголовного дела, находясь в той же квартире, поочередно, передавая друг другу нож, нанесли не менее двадцати четырех ударов в шею, грудь и живот потерпевшему, - сообщили в прокуратуре.

Мужчина скончался, его тело нашли 3 января. После задержали подозреваемых.

В ходе расследования выяснилось, что год назад школьник в пьяном состоянии также угнал "ВАЗ 2107", после чего оставил его на трассе.

Было возбуждено дело по статьям "побои", "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление" и "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

О вердикте суда станет известно позже.