В Татарстане появится еще одна скульптура автора «Хранительницы» и барсов у Чаши

Скульптуру изготовили в Англии и Италии, ее отливали в течение десяти месяцев

В Альметьевске перед зданием "Татнефти" установят 7-метровую скульптура бурятского скульптора Даши Намдакова "Каракуз", сейчас уже начали возводить постамент. Об этом сообщает местное СМИ "Знамя труда".

Скульптуру изготовили в Англии и Италии, ее отливали в течение десяти месяцев.

Памятник создан на основе народной легенды о татарской женщине-воительнице. По словам автора скульптуры, новая работа — это обобщенный мифологический образ женщины и родного края. Каракуз — известный образ из татарских преданий. Женщина, которая будет изображена на скульптуре, — сподвижница и соратница другого легендарного персонажа Алтынчэч, дочери хана Древнего Болгара.

- Новая работа — это обобщенный мифологический образ женщины и родного края. Это красота и гармония, движение вперед и объединение для достижения цели, — заметил Намдаков.

Кстати



Даши Намдаков родился в 1967 году в Забайкалье, закончил Красноярский государственный художественный институт. Свою первую персональную выставку он провел в 2000 году. Несколько лет спустя после открытия первой персональной выставки художник получил серебряную медаль Российской академии художеств, а в 2009 году стал лауреатом премии правительства России в области культуры.



Отметим, что в Татарстане Даши Намдаков известен как автор скандальной статуи "Хранительница", которая должны была быть установлена между Памятным знаком и Соборной мечетью в Болгаре. Однако из-за недовольства внешним обликом скульптуры жителями Татарстана "Хранительница" в Болгаре так и не появилась. Отметим, несколько лет назад госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о том, что "Хранительница" в республике обязательно появится.



Также он автор барсов у Центра семьи "Казан".