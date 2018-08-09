Ак Барс Банк выступает официальным партнером кибер-чемпионата на XBOX One X

11 – 12 августа на автодроме Kazan Ring пройдет кибер-чемпионат на XBOX One X, официальным партнером которого является Ак Барс Банк

На автодроме также пройдут гонки Moscow Classic Grand Prix, парад ретро автомобилей, чемпионат по автозвуку, розыгрыш призов и подарков. Хэдлайнер мероприятия – чемпион мира по Need for speed – Алан Енилеев.

В рамках кибер-чемпионата Ак Барс Банк презентует дебетовую карту Ак Барс Generation. Преимущества карты – повышенный кэшбэк 10% за покупки в категории «транспорт» и 5% за покупки в категории «развлечения». Держатели карты получают фиксированный процент 5% на остаток денежных средств на карте по итогам месяца. Карта с эксклюзивным вертикальным дизайном позволяет оплачивать покупки в одно касание с бесконтактной технологией оплаты Mastercard, в том числе с помощью мобильного телефона.

На автодроме Kazan Ring будут работать консультанты банка, у которых можно будет оставить заявку на выпуск карты.

*Текст материала предоставлен партнером