В Челнах сотрудники МЧС разломали стену детсада, чтобы спасти котенка

В Набережных Челнах сотрудникам МЧС пришлось разломать стену детсада, чтобы спасти котенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Накануне утром от сотрудников детского сада поступило сообщение, что в вентиляционную шахту упал котенок, самостоятельно достать не могут в течение двух недель, - рассказали в МЧС.

Спасателям пришлось вскрыть стену в месте прохождения вентиляционных коммуникаций. Через полтора часа обессилившего котенка достали и передали сотрудникам детского сада, передает progorodchelny.ru.