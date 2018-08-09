Элавий, Юнона, Хидэя: стали известны самые редкие имена детей в Казани за неделю

В Казани на прошлой неделе родители называли своих детей Элавий, Юнона, Хидэя, об этом сообщили в ЗАГС города.

Полный список наиболее редких имен выглядит так: Диас, Гумер, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя, Расул, Нурлан, Мира, Ляйсан.

Самыми популярными именами стали Амир, Адель, Ева, Арина, Эмиль, Ранель, Карим, Амелия, Алиса, Сафия.

Всего в Казани родились 226 мальчикок и 208 девочек.