Власти Москвы отказались от строительства новых мусоросжигательных заводов

В Москве больше не будут строить мусросжигательные заводы, говорится в заявлении мэра города Сергея Собянина на сайте его предвыборного штаба.

- Москва отказалась от строительства новых мусоросжигательных заводов (МСЗ). Хотя такие планы были. В Москве работают два МСЗ — в Западном Бирюлево и Косино-Ухтомском. Других подобных предприятий не будет, - говорится в его заявлении.

Сейчас в Москве обсуждается возможность внедрения раздельного сбора мусора.

- Задача — актуальная, но чрезвычайно сложная. Мало где в мире система раздельного сбора функционирует по-настоящему эффективно, - отметил Собянин.

Напомним, в Татарстане последний год активно обсуждается вопрос строительства ммусоросжигательного завода, было принято решение, что его построят в Осиново. Активисты обратились в суд.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также поддержал строительство завода. "Мы не можем отправить мусор в космос на ракете или утопить его в океане. Океана рядом с Татарстаном нет. Не можем и создать новую Самосыровскую свалку. [...] Пока человечество не придумало ничего лучшего, чем мусоросжигательный завод, - говорил политик".

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.