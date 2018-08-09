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Что происходит за стенами центров, предлагающих лечение от зависимостей?

Что происходит за стенами центров, предлагающих лечение от зависимостей?
16+
После ряда скандалов, связанных с реабилитационными центрами, ProKazan.ru разбирался в ситуации

В Казани работников реабилитационного центра для наркозависимых обвинили в изнасиловании пациентки из Москвы. Как стало известно ProKazan, все происходило в поселке Большие Клыки с апреля по май этого года, но заявление от пострадавшей поступило лишь недавно.

По данным федеральных СМИ, есть еще одна пострадавшая – 33-летняя Виктория, которая тоже приехала из столицы. Она рассказала, что в аэропорту ее встретили люди, отвезли в спеццентр под Казанью, где держали в подвале и били. После – перевезли в реабилитационный центр в Больших Клыках, где директор предложил Виктории сделку: или увезти ее в центр в Башкирии, где, по его словам, пациентов избивают и издеваются, или оставить здесь, но в обмен на сексуальные услуги. Девушка согласилась остаться.

– Когда он снова начал ко мне лезть, я сказала, что если он еще раз меня тронет, то я покончу собой, – цитирует слова пострадавшей московское СМИ «360».

После того как началось расследование, сайт реабилитационного центра был удален, его руководство не выходит на связь. По информации нашего издания, под подпиской о невыезде находятся двое сотрудников.

Что скрывается за высокими заборами?

Как правило, частные реабилитационные центры представляют собой коттеджи за высокими заборами.

– Рекламу можно легко увидеть в самых разных районах города. Отчаявшиеся родственники звонят им в надежде вылечить наркомана. Операторы колл-центров знают все болевые точки. В итоге мамы буквально сдают детей на пытки за собственные деньги. В некоторых центрах людей могут избивать, обливать холодной водой, связывать и даже закапывать в землю. Все это носит модное название «тренинг», – рассказывает казанский правозащитник Алексей Курмаевский, который уже много лет борется с недобросовестными центрами реабилитации.

50 тысяч – и «мы сами заберем»

Корреспондент нашей редакции позвонил по объявлению «Лечение наркозависимых», которое висело на столбе. По нашей легенде мы хотели вылечить от наркомании брата. Мужчина на другом конце провода разговаривал жестко и уверенно. Пациента они сами обещали «забрать», только куда – пояснить отка-
зались. Из методов лечения предложили только «психологическое» и трудотерапию. Стоит такой сервис 50 тысяч рублей. При этом это не конечная сумма. Возможны «иные расходы».

Как правильно лечат наркоманов

По мнению опытных специалистов, лечение, при котором наркомана запирают и заставляют отказаться от наркотиков с применением силы, неэффективно. По словам заместителя главного врача Республикан-
ского наркологического диспансера Ильдара Тазетдинова, нужно раскрывать в пациенте положительные качества.

– Трудотерапия и психотерапия могут быть одними из форм лечения наркомании. Но подавлять личность ни в коем случае нельзя. С каждым пациентом проводят работу именно как с личностью. Это основное направление, по которому работает республиканский наркологический диспансер, – сказал Ильдар Тазетдинов.

Почему издевательства продолжаются?

Пока в Татарстане нет ни одного дошедшего до суда дела против мотивационных центров. По словам правозащитника Курмаевского, проблема в том, что эту систему никто не контролирует, хотя многое, что происходит в центрах, должно наказываться уголовно. Доказать целый ряд фактов нарушения закона практически невозможно: это не медицинские учреждения, за которыми следил бы Минздрав, это не места лишения свободы, за которыми был бы контроль силовиков. Юридически вся их деятельность – это не более чем услуга с предоставлением проживания.

– Единственный способ начать контролировать это – документировать случаи нарушений, – считает правозащитник. – Нужны заявления пострадавших, необходимо обращаться к Уполномоченному по правам человека. У них есть ресурсы, чтобы создать орган, который будет проводить проверки таких центров.

Издеваются даже над детьми?

Напомним, в июле скандал разгорелся вокруг другого реабилитационного центра, помогающего трудным подросткам. Сразу несколько родителей написали на «Символ жизни» заявления в полицию с жалобами на пытки, которым подвергались их дети. Один из подростков даже пытался покончить с собой.

Так, тревогу забила Наталья Фадеева из Москвы. Она отправила в казанский центр своего 15-летнего сына, который сбегал из дома и прогуливал школу. Когда она узнала о попытке суицида, то забрала мальчика домой, а его показания передала следователям.

– В первый день мне дали «лабутены»: привязали к обуви деревянные бруски и заставили так ходить, – писал подросток в своих показаниях, опубликованных федеральными СМИ.

Пообщаться с родителями пострадавших подростков, поднявших шумиху в СМИ, нашей редакции не удалось. Они предпочли отказаться от комментариев, как и сотрудники «Символа надежды». Телефон, указанный на их сайте, оключен.

Тем временем по факту издевательств над подростком в реабилитационном центре возбуждено уголовное дело.

Что делать?

Несмотря на перечисленные ужасы, стоит помнить, что качественные реабилитационные центры все же существуют. Психолог Антон Миронов, занимающийся лечением  разного вида зависимостей дал несколько советов родственникам пациентов, как не ошибиться с выбором реабилитационного центра.

- Единственный способ, это нам самим быть бдительными, прежде чем принять решение и сделать выбор, тщательно изучить предмет своего выбора. Не стесняйтесь проверять документы. У реабилитационного центра должны быть сертификаты либо первого уровня, либо сертификат соответствия ГОСТ 54990-2012. Съездите в реабилитационный центр, пообщайтесь с пациентами. Лично познакомьтесь со специалистами, подробно разузнайте о методах лечения  (гештальт-терапия, транзактный анализ, когнитивной поведенческая терапия, арт-Терапия, и т.д). Заключайте договора с медицинскими учреждениями, а не с домами временного проживания. Обращайте внимание на гарантийные обязательства. Посмотрите отзывы,  организация которая работает, должна иметь благодарных клиентов. Ознакомьтесь с социальными группами, где должна быть видна деятельность организации: видеоконтент, фото, публикации и тому подобное.

Ольга Плешкова, 10.08.2018, 13:10

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Комментарии

Горожанин10 августа 2018, 13:48
Этих наркоманов надо сжигать из огнеметов!>-( Бывших наркотов не бывает!
8
3
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Дед10 августа 2018, 13:56
В какое мы страшное время живем, бедные люди!
0
7
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Горожанин10 августа 2018, 14:04
Нарков и синяков не жалко от слова "вообще".
4
1
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
Этих наркоманов надо сжигать из огнеметов!>-( Бывших наркотов не бывает!
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А если им окажется твой родственник, сожжешь его?!
0
2
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Горожанин10 августа 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
А если им окажется твой родственник, сожжешь его?!
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Взорву!
0
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