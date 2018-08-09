В Противораковом благотворительном фонде РТ пропали деньги на лечение онкобольных

Как отмывали деньги на добровольных взносах на лечение онкобольных

В благотворительном фонде, созданном на базе «Республиканского онкологического диспансера» выявили пропажу более 300 тысяч рублей. Об этом ProKazan.ru стало известно от источника в правоохранительных органах.

«Противораковый фонд Республики Татарстан имени Ильдара Раббаниева» был создан в 2016 году, аналогично созданному в 1997 году Общественному антираковому фонду Республики Татарстан. Как отмечает следствие, прямой необходимости в нем не имелось, ведь в республике уже действует аналогичной фонд. Создание еще одного лишь вело к распылению средств, затрачиваемых на развитие онкологической службы Республики Татарстан. Точно также фонд существует на добровольных взносах, которые используются в целях развития онкологической службы, правда если Антираковый фонд создавался на уровне высших чинов республики и хорошо контролировался, то на базе «Республиканского онкологического диспансера» был создан фонд «Противораковый фонд Республики Татарстан имени Ильдара Раббаниева».

Директором благотворительного фонда был назначен руководитель платного отделения ГАУЗ РКОД МЗ РТ Рустем Ситдиков. Он же занимал пост директора Антиракового фонда РТ. Секретарем противоракового фонда РТ стал заместитель главного врача по организационной методической работе ГАУЗ РКОД МЗ РТ Булат Мазитов. Алехина И.Ю. исполняла обязанности главного бухгалтера, а председателем значится главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» Ильдар Хайруллин.

Следователи проанализировали данные расчетного счета благотворительного фонда. Начиная с 17 января 2017 года по 3 июня 2018-го на счет фонда поступило более 5 млн. рублей. Судя по расходам, деньги направлялись на приобретение лекарственных препаратов в аптечной сети Санкт-Петербурга, а также в различные коммерческие организации, где основанием платежа указано на организацию конференций. Средства направлены на счета ООО «Медицинский центр «Экомедика» и ООО «Эльтрон», учредителями которых чистятся вышеупомянутые Ситдиков, Мазитов, а также в ИП Алехина И.Ю.

Сами конференции, за которые были заплачены деньги, проведены за счет собственных ресурсов онкологического диспансера. Интенсивные курсы по реконструктивно-пластической хирургии молочной железы, курс «Доступы в аугментационной маммопластике» и курс по реконструктивно-

пластической хирургии молочной железы просто возложили на практикующих врачей онкологического диспансера, которые провели их бесплатно. Даже пациент, на котором проводилась демонстрация операции, лечение проходил за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Как считает следствие, целевые взносы и перечисленные в сторонние организации деньги снимала со счетов главный бухгалтер, которая затем передавала деньги директору. По данным банка, на расчетные счета ООО «Эльтрон», ООО «Медицинский центр «Экомедика», ИП Алехина И.Ю. перечислены денежные средства в общей сумме 387 000 рублей. При этом на целевой безвозмездный взнос на проведение конференции» всего перечислено 760 000 рублей.

2 августа возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и мошенничества в крупном размере. Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, в том числе должностных. Официальных подозреваемых в деле пока нет, пока никто не задержан. Пока следователи изучают документы и занимаются допросами свидетелей.