Чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани: лучшие моменты

С 24 по 29 июля лучшие гандболисты со всей планеты разыграли мировую корону на кортах Центра пляжных видов спорта. Всего за награды боролись более 500 спортсменов из 24 стран мира.

Первенство планеты в Казани стало историческим для пляжного гандбола: впервые «золото» чемпионата мира разыграли в России. Кроме того, турнир прошел по новой формуле – участие в нем приняли по 16 мужских и женских команд. Помимо медалей спортсмены боролись еще и за путевки на всемирные игра по неолимпийским видам спорта, которые пройдут в 2019 году в США. Для того, чтобы квалифицироваться на турнир напрямую, нужно было занять место не нижне пятого.

Российские сборные, к сожалению, с этой задачей не справились – и мужчины, и женщины выбыли из борьбы за награды в четвертьфинале, заняв в итоге шестое и седьмое место соответственно. Мужская команда в первом раунде плей-офф проиграла будущим бронзовым призерам венграм, российские девушки уступили будущим чемпионами мира из сборной Греции.

История греческой женской команды стала главной сенсацией казанского турнира: впервые попав на чемпионат мира, сборная Греции поочередно выбила из турнира Россию и Испанию, обыграв в финале действующих чемпионок Европы норвежек. У мужчин в решающем матче за «золото» встретились команды Бразилии и Хорватии: в упорной борьбе бразильцы одержали свою пятую победу на чемпионатах мира.

Следующее первенство планеты по пляжному гандболу пройдет в Италии в 2020 году: на церемонии закрытия казанского турнира министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин и первый вице-президент Международной федерации гандбола Жоэль Дельпланк передали флаг чемпионата мира представитель итальянской гандбольной федерации Массимилиано Бардини.