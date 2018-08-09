Соцсети: в Казани заметили табличку с адресом «ул. Декабристов возле дома 189»

В Казани появилась табличка с адресом "ул. Декабристов возле дома 189", эти сообщения вызвали резонанс в соцсетях.

По этому адресу расположен павильончик, в котором работает букмекерская контора. При этом на Google.Maps, которые были сняты в 2017 году, адресная табличка представляет собой вполне обычную табличку с адресом "ул. Декабристов дом 189".

В исполкоме Казани переадресовали вопрос по поводу странного адреса собственнику объекта.

- Для присвоения адресного номера объекту недвижимости собственник должен обратиться в отдел адресации Управления архитектуры и градостроительства Казани. Отметим, что при присвоении адресного номера допускается лишь использование цифр и букв, - сообщили ProKazan.ru в исполкоме.