В Челнах в бэби-боксе нашли нового ребенка. Он находился в переноске для животных

В Набережных Челнах в бэби-боксе нашли нового ребенка. Девочка находилась в переноске для животных.

Новорожденного ребенка обнаружили накануне утром.

- Никакой записки при малышке не было обнаружено. Известно, что ее оставил неизвестный мужчина, которого заметили издалека, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома города Роза Гернер, передает progorodchelny.ru.

Сообщается, что девочка находилась в сумке для переноски животных. Она была завернута в зеленую пеленку и махровое полотенце.

- Ребенок здоровый, весит 2 кг 60 гр. Первым делом будет заведено уголовное дело. Необходимо выяснить, не похищена ли она. Если девочка, действительно, подкидыш, мы дадим ей имя и фамилию, а затем сможем заняться вопросами удочерения, - добавили в исполкоме.

Напомним, первого ребенка в бэби-бокс в Челнах подкинули 27 января 2017 года.

Справка



Беби-бокс - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.



Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.