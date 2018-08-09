В Татарстане задержали пьяного водителя рейсового автобуса

В Тукаевском районе Татарстана сотрудники ГИБДД задержали 50-летнего водителя автобуса Hyundai County, который управлял им в пьяном состоянии. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным инспекции, утром 7 августа автобус с 20 пасажирами остановили на 1 км автодороги Набережные Челны - поселок Новый.

- Водитель управлял автобусом с явными признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, резкое изменение окраски кожных покровов лица). Выполнять требование полицейских о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, - сообщили в ГИБДД.

На мужчину возбудили административное дело, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до 2 лет.

Автобус поместили на специализированную стоянку, пассажиры поехали дальше на другом автобусе.