«МегаФон» усилил связь и интернет на въезде в Казань

«МегаФон» обеспечил связью участок региональной трассы Р-239 в 2,5 километрах от Казани

Четырехполосная автодорога имеет важное значение, так как соединяет столицу Татарстана с аэропортом, а также с Лаишевским, Алексеевским и Чистопольским районами республики, ведет в город Болгар, Ульяновскую и Самарскую области.

Запуск новой базовой станции «МегаФона» в районе большой буквы «М», установленной над дорогой в память о тысячелетии Казани,позволил обеспечить бесперебойную связь и интернет для едущих по трассе пользователей.

- Ежедневный трафик автодороги на аэропорт измеряется тысячами автомобилей. Многие наши клиенты совершают рабочие поездки по данной трассе и решают в пути деловые вопросы через интернет. В этих случаях надежность и бесперебойность связи играют ключевую роль. Для удобства абонентов «МегаФон» установил современное оборудование, способное обеспечить движущихся пользователей интернет-скоростями до 10 Мбит/с, - комментирует Андрей Золотарёв, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.

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