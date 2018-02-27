В Минстрое РТ прокомментировали сообщения о переезде НКЦ «Казань»

В Министерстве строительства Татарстана прокомментировали информацию СМИ о переезде НКЦ "Казань" в ближайшие две недели, в ведомстве заявили, что в ближайшие несколько месяцев будет подготовлена документация по реконструкции здания.

- Есть поручение о подготовке проектно-сметной документации по реконструкции НКЦ "Казань", и оно выполняется. Это может быть сделано не ранее чем через несколько месяцев, - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе Минстроя РТ.

При этом Министерство не принимало решения о выселении НКЦ, так как оно не относится к его ведению.