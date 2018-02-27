В Татарстане условно осудили мать, которая утопила новорожденную в ведре

В Буинском районе Татарстана условно осудили 40-летнюю Альбину Андрееву, которая в мае этого года утопила новорожденную дочь в ведре. О вердикте сообщили в Следственном комитете.

Жительница села Альшихово 4 мая без медицинского вмешательства в антисанитарных условиях родила девочку, бросила ее в ведро с водой и отнесла в заброшенное строение к соседям.

- Она спрятала тело в заброшенном сарае, девочка была найдена вечером 9 мая. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили ProKazan.ru.

После этого Альбина Андреева обратилась к больницу, где состояла на учете по беременности. Врачи выяснили, что женщина уже родила ребенка, после этого обратились в полицию.

Андреевой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.