Секреты 5-го сезона «Танцы» на ТНТ: возвращение Дружинина, традиции шоу и герои из Казани

ProKazan.ru побывал на съемках кастинга шоу «Танцы» на ТНТ

В Уфе прошел кастинг в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ. В этом году Татарстан на главном танцевальном шоу страны представят 5 участников, среди которых всего двое из Казани. ProKazan.ru побывал на съемках и узнал секреты нового сезона шоу «Танцы».

Сюрприз нового сезона

Самой большой неожиданностью для зрителей шоу «Танцы» - стало возвращение в проект Егора Дружинина. Теперь шоу возглавляют не два, а сразу три наставника - Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова. Каждый из них наберет свою команду, однако, как пояснил креативный продюсер шоу «ТАНЦЫ» Армен Оганян, вряд ли это сильно повлияет на общее количество участников команд.

- Общее количество участников шоу у наставников пока не обсуждалось. Но так как общий хронометраж программы не меняется, скорее всего, количество танцовщиков если и увеличится, то не намного. Отборы участников в команды пройдут только в октябре, а до этого нас ждут интригующие телевизионные кастинги в городах.

Кто одевает участников шоу?

Наставник проекта Татьяна Денисова и ведущая Ляйсан Утяшева на съемках предпочитают высокие каблуки. И как их не уговаривают прийти в кедах, они всегда настаивают на каблуках.

- Наши любимые Татьяна Денисова и Ляйсан Утяшева хотят всегда обувь на высоком каблуке. Мы просто сверяемся с их вкусом, и чтобы в один день все не пришли в красном, говорим: сегодня ты в красном, завтра ты и так далее…

Какие традиции есть на шоу?

- Иногда при выходе наставника мы включаем музыку, которая вызывает у них позитивный ассоциативный ряд. А иногда в их бланках написаны шутки, какие-то внутренние приколы, которые связаны с шоу. Это все мелочи, но они очень помогают поддерживать хорошее настроение.

Почему нет реалити?

- Мы не запрещаем выкладывать фото или видео в соцсети, делиться с подписчиками какими-то кусками, кроме глобального, что зритель должен увидеть по телевизору. Я не знаю, почему зрителю должно быть интересно, как ребята ссорятся, кушают… Зритель все-таки должен увидеть конечный продукт - танцевальный номер. А вот уже на съемках зритель узнает, как складывалась эта неделя.

Будет ли шоу «Танцы. Дети»?

- Видение танцевальных номеров наших наставников зачастую 16+. Есть некоторые темы, которые в детском танце не поднимешь. И «Танцы. Дети» –- это отдельный проект, который надо очень хорошо продумать. Что вообще можно показать зрителю, кроме того, что дети очаровательны? Кроме того, наши танцовщики

проводят запредельное количество времени в танцевальных залах. Они не отдыхают. Они в три часа ночи могут начать репетицию. С детьми, конечно, так нельзя, с ними надо работать по графику. Поэтому это те факторы, которые нам пока мешают осуществить эту задумку.

Участники из Татарстана

В этом году Казань на шоу представляют всего два участника, да и те с одним номером. Марсель и Айгуль называют себя «одними из самых крутых танцоров Казани». Они уверены, что пройдут, как минимум, первый этап, после которого готовы разделиться.

- Мы всегда представляем себя на первом месте. Перед выходом у нас минута молчания. Мы держим друг друга за плечи и погружаемся в себя, представляем, как становимся победителями. Правильный настрой –- это очень важно. Жюри находится очень близко к сцене, там буквально метра три, и это очень волнительно.

Еще три девушки приехали представить Татарстан из Набережных Челнов. Карина Закирова подготовила номер под песню татарской исполнительницы Айгел.

- Это не национальный танец, там моя хореография, - объяснила она. - Честно говоря, я пришла сюда ради психологической подготовки. У меня очень большие переживания по поводу того, что обо мне подумают. А это важно –- раскрыться, чтобы было плевать, кто и что про тебя скажет. Мне кажется, Мигелю лучше удается раскрыть участников, хотя не уверена, что я подхожу ему ментально.

Рината Башарова и Арина Фахриева приехали вместе, но выступать собираются по отдельности. Каждая из них занимается танцами с детства. Так, например, Арина впервые начала танцевать после сериала «Клон».

- Мама шила костюмы, вышивала, пришивала каждую бусинку. В садике выступала, там обычно дети танцуют веселых утят, а я восточный танец. И я уже rогда чувствовала, что я выше своих сверстников.

Рината справляется со своим волнением с помощью талисмана - семейной реликвии.

- Со мной всегда кольцо моей прабабушки, семейная реликвия. Я его никогда не снимаю. Перед выходом стою, натираю камень, становится легче. Если меня попросят его снять для номера, я сделаю так, чтобы оно оставалось со мной до последней минуты перед выходом на сцену.

Смотри новый сезон шоу «ТАНЦЫ» в конце августа на ТНТ с 25 августа в 21:00. Болей за наших!

Фото: ТНТ