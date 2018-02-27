Доллар превысил 66 рублей впервые с 2016 года‍

Курс доллара вырос до 66,25 рубля — на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные Московской биржи. Такой отметки он достиг впервые с 15 ноября 2016 года, сообщают "Известия".

При этом курс евро вырос на 80 копеек — до 76,93 рубля.

Рост иностранной валюты происходит на фоне сообщений о расширении антироссийских санкций со стороны США.

4 августа сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс проект закона, ужесточающий санкции против Москвы. Документ предполагает ввести новые ограничительные меры против российских политиков и бизнесменов, а также сделок в области энергетики и инвестиций.

- Определенно, девальвация рубля связана с общим негативным фоном на внутреннем финансовом рынке, который определяет фактор вероятного ужесточения санкций к РФ со стороны США. Причем речь идет как о потенциальных ужесточениях, детали которых появились 07.08 и которые могут распространиться на операции с новым госдолгом РФ, а также долларовые расчеты крупнейших госбанков, так и о вполне определенных, которые будут введены 22.08. Во втором случае речь идет об ограничениях в связи с так называемым «делом Скрипалей», о которых было объявлено вчера (сначала информация появилась в Reuters). Предполагается, что с 22.08 может быть запрещен экспорт из США в РФ продукции, которая может быть связана с национальной безопасностью.



Вторая часть нового пакета санкций может быть реализована в случае, если РФ не гарантирует, что в дальнейшем не будет применять химическое оружие (факт применения, естественно, оспаривается), а также не позволит провести независимые проверки инспекторам ООН – снижение уровня дипотношений, приостановка полетов Аэрофлота в США, возможные ограничения в сфере торговли. Вторичным фактором, оказавшим негативное влияние на рубль могло стать снижение котировок нефти на -3,5% по сорту Brent из-за фактора торговой войны и неофициальной информации о превышении отдельными членами ОПЕК квот на добычу. Актуальный уровень сопротивления по паре рубль/доллар, который сейчас тестируется, можно определить как 66,5, сохраняется высокая волатильность, - заявил ProKazan.ru Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие».