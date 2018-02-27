Монтаж систем вентиляции от профессионалов

Мы часто не замечаем этого, но за качество жизни каждый день отвечает масса факторов. В любом помещении – жилом доме, промышленном предприятии, в офисе или на складе создаётся определённый климат. Во многом это заслуга правильно спроектированной и смонтированной системы вентиляции. Циркуляция воздуха напрямую влияет на человека, потому, чтобы качественно провести https://proteq.ru/montazh-ventilyatsionnyh-sistem/ монтаж систем вентиляции и обеспечить комфорт, была создана нормативная база.
Цель производства работ
- Поддержание стандартного уровня кислорода.
- Изъятие вредных примесей (углекислый газ, аэрозоли, продукты горения, пыль).
- Регулировка климатического режима. Особенной популярностью пользуется функция управления влажностью – и не только в гражданских зданиях, но и складах, подвалах.
Последовательность выполнения
Этапы монтирования при любой схеме сети одинаковые. Сначала занимаются оборудованием, которое находится внутри помещения, затем обустраивают приточный и вытяжной узлы. Прокладывают воздуховод, и лишь в конце проводят испытания.
В вентиляционных системах используют разные механизмы. Но если установку выполняют одним блоком, или есть возможность для группировки, под приборы выделяют отдельное помещение – вентиляционную камеру.
Ключевые моменты установки
- Некоторые, в частности, теплообменные устройства отличаются тяжестью. Для того, чтобы исключить вибрации, особое внимание стоит уделить надёжности крепления. Экономия на мелких расходных материалах в сфере инженерии зачастую себя не оправдывает.
- Электричество (вентилятор, калорифер). Старайтесь отделить внутренний щит и электроприборы.
- Блок управления подключают при наличии стабилизатора напряжения.
Проверка системы
Работоспособность устройств перед эксплуатацией проверяют в нескольких режимах:
- наибольшая мощность всех узлов;
- наибольшая мощность приточного узла с выключенной вытяжной вентиляцией;
- наибольшая мощность вытяжки с выключенной приточной вентиляцией.
В основном эффективность монтажных работ определяется мелочами. При предоставлении профессиональных услуг работники понимают эти нюансы. В любом случае, рассчитать необходимый объём воздушного оборота, составить инженерный план и выполнить самостоятельно монтаж без риска возникновения неисправности невозможно. Комфорт – это важно!
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