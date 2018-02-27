Монтаж систем вентиляции от профессионалов

Мы часто не замечаем этого, но за качество жизни каждый день отвечает масса факторов. В любом помещении – жилом доме, промышленном предприятии, в офисе или на складе создаётся определённый климат. Во многом это заслуга правильно спроектированной и смонтированной системы вентиляции. Циркуляция воздуха напрямую влияет на человека, потому, чтобы качественно провести https://proteq.ru/montazh-ventilyatsionnyh-sistem/ монтаж систем вентиляции и обеспечить комфорт, была создана нормативная база.

Цель производства работ

Поддержание стандартного уровня кислорода.

Изъятие вредных примесей (углекислый газ, аэрозоли, продукты горения, пыль).

Регулировка климатического режима. Особенной популярностью пользуется функция управления влажностью – и не только в гражданских зданиях, но и складах, подвалах.

Последовательность выполнения

Этапы монтирования при любой схеме сети одинаковые. Сначала занимаются оборудованием, которое находится внутри помещения, затем обустраивают приточный и вытяжной узлы. Прокладывают воздуховод, и лишь в конце проводят испытания.

В вентиляционных системах используют разные механизмы. Но если установку выполняют одним блоком, или есть возможность для группировки, под приборы выделяют отдельное помещение – вентиляционную камеру.

Ключевые моменты установки

Некоторые, в частности, теплообменные устройства отличаются тяжестью. Для того, чтобы исключить вибрации, особое внимание стоит уделить надёжности крепления. Экономия на мелких расходных материалах в сфере инженерии зачастую себя не оправдывает.

Электричество (вентилятор, калорифер). Старайтесь отделить внутренний щит и электроприборы.

Блок управления подключают при наличии стабилизатора напряжения.

Проверка системы

Работоспособность устройств перед эксплуатацией проверяют в нескольких режимах:

наибольшая мощность всех узлов;

наибольшая мощность приточного узла с выключенной вытяжной вентиляцией;

наибольшая мощность вытяжки с выключенной приточной вентиляцией.

В основном эффективность монтажных работ определяется мелочами. При предоставлении профессиональных услуг работники понимают эти нюансы. В любом случае, рассчитать необходимый объём воздушного оборота, составить инженерный план и выполнить самостоятельно монтаж без риска возникновения неисправности невозможно. Комфорт – это важно!

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