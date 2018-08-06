Казань сегодня: первый суд по МСЗ, три цветных уровня опасности и памятник Нуриеву

ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

В Верховном суде Татарстана отложили решение по иску против мусоросжигательного завода

Сегодня в Верховном суде РТ завершилось судебное заседание по вопросу отмены решения депутатов осиновского поселения. 181 человек подали жалобу в Верховный суд РТ с целью отменить решение властей об изменении генплана.

В итоге суд принял решение отложить заседание.

Активистку против татарского языка отправят из СИЗО Казани в психиатрическую клинику

Акивистке из Казани Ольге Зиятдиновой-Гавриленко, которую ранее арестовали до 8 августа, продлили арест до 8 ноября, об этом сообщили другие активисты.

- В суде следователь сообщил, что в сентябре ее отправят в Москву на обследование в психиатрическую клинику им. Сербского на обследование, - сообщили ProKazan.ru.

В Казани собираются установить памятник Рудольфу Нуриеву, от которого отказалась Уфа

В Казани собираются установить памятник танцовщику Рудольфу Нурееву, от которого ранее отказалась Уфа. Создатель памятник - Зураб Церетели.

Всего у Церетели два бронзовых памятника Рудольфу Нурееву: один находится во дворе дома Церетели в подмосковном Переделкино, другой – во дворе мастерской скульптора на Большой Грузинской улице в Москве.

В Татарстане ввели три цветных уровня опасности на воде: «синий», «желтый» и «красный»

В Татарстане ввели три уровня опасности во время купального сезона, они будут обозначаться тремя цветами - "синий", "желтый" и "красный", об этом говорится в постановлении премьер-министра РТ Алексея Песошина. Подобным образом надеются сократить количество утонувших людей.

Союз футбольных фанатов из Татарстана признали экстремистской организацией

Союз футбольных болельщиков из Бугульмы (Татарстан) под названием "Сектор 16" (иные названия "С-16" и BugulmaUltras) был внесен в список запрещенных некоммерческих организаций, об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.

Решение о внесении союза в список было принято на основании решения Бугульминского городского суда Татарстана от 28 мая 2018 года.