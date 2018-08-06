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МЧС предупредило о сильных дождях в Татарстане
16:59, сегодня
Казань сегодня: первый суд по МСЗ, три цветных уровня опасности и памятник Нуриеву
19:59, сегодня1
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17:34, сегодня27
Активистку против татарского языка отправят из СИЗО Казани в психиатрическую клинику
16:39, сегодня27
Жители Казани в опасности: участились случаи ограбления квартир и дачных участков
Клиентам Ак Барс Банка открыт доступ к сервису по аутсорсингу бухгалтерии
16:10, сегодня
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Союз футбольных фанатов из Татарстана признали экстремистской организацией
15:51, сегодня7
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14:59, сегодня10
Шесть ситуаций, когда интернет может вас выручить
В Татарстане опекун, забивший приемную дочь, частично признал вину
14:37, сегодня10
В Верховном суде Татарстана отложили решение по иску против мусоросжигательного завода
13:57, сегодня32
В Казани установят бюст директора КАПО
13:32, сегодня12
Родственные связи: семейный тариф от "Билайн"
Жители Татарстана смогут получать посылки без паспорта и извещения
12:49, сегодня9
В Казани на пикет в защиту татарского языка вышли 50 человек
12:03, сегодня62
В Казани мальчик упал из окна 4 этажа на крышу магазина
11:28, сегодня11
Тест ProKazan.ru: Узнайте, какой казанский коттеджный поселок вам подойдет
Онлайн-карта: куда сдать одежду, макулатуру, батарейки и другие ненужные вещи в Казани
11:25, сегодня10
В Татарстане ввели три цветных уровня опасности на воде: «синий», «желтый» и «красный»
10:41, сегодня7
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10:06, сегодня38
Роскошь, доступная всем: как за 13 лет изменился ресторан "Катык"
Минниханов поддержал проект говорящих на татарском языке кукол
09:37, сегодня47
У Храма всех религий в Казани установят светофоры и пешеходные переходы‍
08:54, сегодня11
Известный архитектор о том, нужен ли Казани музей «Адмиралтейская верфь» за полмиллиарда
07:01, сегодня29
Идея для выходных: тот самый отель из инстаграма, скалы и пещеры в Камском Устье
Казань сегодня: опекун забил приемную дочь, эскизы "Кольца" и ЧС
19:59, 07.08.20183
Инвестора мусоросжигательного завода в Осиново местные жители послали на три буквы
18:11, 07.08.201859
Над Казанью прошли тренировочные полеты самолетов ТУ-160 и ТУ-95
18:03, 07.08.201833
Что делать казанским родителям, если "ребенку почти 2 года, а он так и не говорит мама"
Еще 13 чиновников из Татарстана полетят на обучение в Сингапур. Более чем за 11 млн рублей
17:25, 07.08.201853
Казанский «Водоканал» потерял в 2018 году 15 процентов воды‍
16:59, 07.08.201828
Ак Барс Банк погасил собственные еврооблигации
16:10, 07.08.20184
Впервые в Казани: выставка продукции международной компании прямых продаж QNET
От МЧС и Фишман: в Татарстане появятся 18 новых пляжей
15:58, 07.08.201824
В Казани продают санаторий "Санта" и отель "Мариотт", который подешевел за год на 336 млн
15:20, 07.08.201818
Под Казанью запустили первый автомат по выдаче сим-карт
15:00, 07.08.20189
«МегаФон» первым обнуляет плату за все входящие звонки в поездках по стране
14:46, 07.08.201811
Как можно изменить ТЦ "Кольцо": казанский архитектор представил роскошные варианты
14:36, 07.08.201828
СК об убийстве девочки опекуном в Татарстане: он бил ее ногами и обжигал
14:11, 07.08.201852
Текущая доходность пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76%
13:34, 07.08.20181
Для жителей России до конца года сделают безвизовыми все страны Южной Америки
12:40, 07.08.201826
Сильный дождь, град и похолодание. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
12:00, 07.08.201828
В Татарстане скончалась пятимесячная девочка
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В Казани из дома-объекта культурного наследия сделают жилой дом
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В Казани в колонии подрались заключенный и сотрудник
10:41, 07.08.201828
Экс-глава Минздрава РТ Адель Вафин переехал в Москву
10:02, 07.08.201830
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09:19, 07.08.201823
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08:59, 07.08.20188
Десять самых популярных марок автомобилей у жителей Татарстана
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Казань сегодня: продолжение истории в Сочи, гигантский "МСЗ" и имперский каталог
20:00, 06.08.201823
СМИ: Мэрия Казани выделила депутату земли под автосалоны без торгов
17:24, 06.08.201832
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В Татарстане парень погиб в ДТП с горящей "Ладой"
16:28, 06.08.201814
В Казани два пляжа были запрещены Роспотребнадзором для купания
15:45, 06.08.20182
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15:09, 06.08.20181
Еда в Сочи
14:35, 06.08.2018
Мусорки и отшибы городов: где жителям РТ разрешают проводить митинги и высказывать мнение
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СК возбудил дело после смерти мальчика из Татарстана в ливневой канаве в Сочи
13:46, 06.08.201813
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50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Казань сегодня: первый суд по МСЗ, три цветных уровня опасности и памятник Нуриеву

Казань сегодня: первый суд по МСЗ, три цветных уровня опасности и памятник Нуриеву
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ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

В Верховном суде Татарстана отложили решение по иску против мусоросжигательного завода

Сегодня в Верховном суде РТ завершилось судебное заседание по вопросу отмены решения депутатов осиновского поселения. 181 человек подали жалобу в Верховный суд РТ с целью отменить решение властей об изменении генплана.

В итоге суд принял решение отложить заседание.

Активистку против татарского языка отправят из СИЗО Казани в психиатрическую клинику

Акивистке из Казани Ольге Зиятдиновой-Гавриленко, которую ранее арестовали до 8 августа, продлили арест до 8 ноября, об этом сообщили другие активисты.

- В суде следователь сообщил, что в сентябре ее отправят в Москву на обследование в психиатрическую клинику им. Сербского на обследование, - сообщили ProKazan.ru.

В Казани собираются установить памятник Рудольфу Нуриеву, от которого отказалась Уфа

В Казани собираются установить памятник танцовщику Рудольфу Нурееву, от которого ранее отказалась Уфа. Создатель памятник - Зураб Церетели.

Всего у Церетели два бронзовых памятника Рудольфу Нурееву: один находится во дворе дома Церетели в подмосковном Переделкино, другой – во дворе мастерской скульптора на Большой Грузинской улице в Москве. 

В Татарстане ввели три цветных уровня опасности на воде: «синий», «желтый» и «красный»

В Татарстане ввели три уровня опасности во время купального сезона, они будут обозначаться тремя цветами - "синий", "желтый" и "красный", об этом говорится в постановлении премьер-министра РТ Алексея Песошина. Подобным образом надеются сократить количество утонувших людей.

Союз футбольных фанатов из Татарстана признали экстремистской организацией

Союз футбольных болельщиков из Бугульмы (Татарстан) под названием "Сектор 16" (иные названия "С-16" и BugulmaUltras) был внесен в список запрещенных некоммерческих организаций, об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.

Решение о внесении союза в список было принято на основании решения Бугульминского городского суда Татарстана от 28 мая 2018 года.

N. Vildanov, 08.08.2018, 19:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин08 августа 2018, 20:33
>- В суде следователь сообщил, что в сентябре ее отправят в Москву на обследование в психиатрическую клинику им. Сербского на обследование, - сообщили ProKazan.ru.

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